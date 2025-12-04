3.74 BYN
2.91 BYN
3.39 BYN
Число жертв наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии превысило 1 400
Автор:Редакция news.by
Число жертв мощных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии продолжает расти. В результате стихии в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке погибли уже более 1400 человек, еще свыше 1 тыс. числятся пропавшими без вести.
Больше всего пострадала Индонезия - там более 800 погибших. В одной из провинций бурные потоки обрушили мост, также на видео попали кадры, как в воду рухнул целый дом.
Ущерб в стране от большой воды оценивают более чем в 4 млрд долларов. Более миллиона жителей были вынуждены эвакуироваться из опасных регионов.