Число жертв наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии превысило 1 400

Число жертв мощных наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии продолжает расти. В результате стихии в Индонезии, Таиланде, Малайзии и на Шри-Ланке погибли уже более 1400 человек, еще свыше 1 тыс. числятся пропавшими без вести.

Больше всего пострадала Индонезия - там более 800 погибших. В одной из провинций бурные потоки обрушили мост, также на видео попали кадры, как в воду рухнул целый дом.