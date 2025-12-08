3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
Число жертв наводнений в Индонезии увеличилось до 950
Автор:Редакция news.by
Число жертв наводнений в Индонезии достигло 950, почти 300 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
Ливни спровоцировали сход оползней и повредили инфраструктуру, что затрудняет доступ спасателей в пострадавшие районы. Около 5 тыс. человек получили различные ранения.
От сильнейших муссонных дождей также пострадали Шри-Ланка, Малайзия, Вьетнам и Таиланд.
Наводнения и оползни разрушили дома, дороги и мосты, оставив тысячи жителей без средств к существованию.