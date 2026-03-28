ДТП на Игуменском тракте в Минске: есть пострадавшие

ДТП с участием автобуса произошло на Игуменском тракте в белорусской столице: есть пострадавшие.

Утром 28 марта 23-летний водитель погрузчика-экскаватора, по предварительной информации, при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с грузовиком. От удара погрузчик отбросило на автобус. 4 пассажира доставлены в больницу.