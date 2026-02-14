ДТП в Логойском районе - автобус на повороте съехал в кювет и опрокинулся

Авария под Минском. 14 февраля днем в Логойском районе автобус съехал в кювет и опрокинулся. Как стало известно, водитель на закруглении дороги не справился с управлением, его деблокировали спасатели. На место происшествия незамедлительно выехали 11 бригад скорой медицинской помощи. После проведения осмотров 12 пассажиров, были госпитализированы две женщины (55 и 66 лет). Всего в салоне находились 47 человек.