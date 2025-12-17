ДТП в Минске: скорая столкнулась с автобусом - 3 человека пострадали

В Минске автомобиль скорой помощи столкнулся с автобусом. Авария произошла утром 17 декабря на проспекте Дзержинского.

По данным ГАИ, 48-летний водитель скорой медицинской помощи из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в двигавшийся в попутном направлении автобус.

Водителя и двух фельдшеров доставили в больницу. Пациентов в автомобиле не было. Все обстоятельства выясняются.