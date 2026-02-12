Два человека погибли в ДТП в Брестском районе. Авария произошла утром на автодороге Брест – Каменец - Национальный парк "Беловежская пуща".



30-летний водитель Renault, по предварительной информации, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi.



В результате ДТП 42-летний водитель и его 35-летняя женщина - пассажир погибли, водителю Renault оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.