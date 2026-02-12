Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Два человека погибли в ДТП в Брестском районе

Два человека погибли в ДТП в Брестском районе. Авария произошла утром на автодороге Брест – Каменец - Национальный парк "Беловежская пуща".

30-летний водитель Renault, по предварительной информации, при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi.

В результате ДТП 42-летний водитель и его 35-летняя женщина - пассажир погибли, водителю Renault оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Брестская областьДТП