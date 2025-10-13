Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в ЛНР

Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Луганской Народной Республике. Два человека погибли.

По информации властей, в одной из квартир на 7-м этаже началось возгорание. Также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля.

На данный момент дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения. Жители эвакуированы. В городе Алчевск введен режим ЧС. Причины взрыва устанавливаются.

