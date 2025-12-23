Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Два сотрудника ДПС пострадали при взрыве на юге Москвы

При взрыве на юге Москвы пострадали два сотрудника Дорожно-патрульной службы. Предварительно, возле служебного автомобиля сработало взрывное устройство - на машине и асфальте остались множественные осколочные следы.

По одной из версий, бомбу в авто ДПС бросили неизвестные. Местные жители утверждают, что видели двоих убегающих с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Будет назначен ряд экспертиз.

