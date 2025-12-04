Две школьницы распространяли наркотики в Бобруйске

Школьницы распространяли наркотики в Бобруйском районе - старшей грозит до 20 лет тюрьмы. 13-летнюю закладчицу задержали с поличным.

Предложение о заработке школьница нашла в интернете. Пройдя обучение, стала оптово-розничным курьером: забирала крупные партии психотропа 4-СМС, фасовала и распространяла через закладки по городу. В телефоне девочки найдена переписка с 9-классницей. Ее задержали через несколько часов. Напарницы успели поработать всего пару недель.

Вадим Боложко, начальник ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома:

"В отношении старшей из сообщниц следователями возбуждено уголовное дело за наркосбыт, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Младшая в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете. Ее родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери".