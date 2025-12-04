3.74 BYN
Две школьницы распространяли наркотики в Бобруйске
Школьницы распространяли наркотики в Бобруйском районе - старшей грозит до 20 лет тюрьмы. 13-летнюю закладчицу задержали с поличным.
Предложение о заработке школьница нашла в интернете. Пройдя обучение, стала оптово-розничным курьером: забирала крупные партии психотропа 4-СМС, фасовала и распространяла через закладки по городу. В телефоне девочки найдена переписка с 9-классницей. Ее задержали через несколько часов. Напарницы успели поработать всего пару недель.
Вадим Боложко, начальник ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома:
"В отношении старшей из сообщниц следователями возбуждено уголовное дело за наркосбыт, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Младшая в течение года будет находиться на индивидуальном профилактическом учете. Ее родителей привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери".
В МВД очередной раз напоминают родителям о необходимости быть внимательными со своими детьми. Чтобы уберечь их от беды, стоит интересоваться их увлечениями, кругом общения, в том числе виртуальным. Повод насторожиться - если у ребенка появились деньги, гаджеты или иные ценные вещи неизвестного происхождения.