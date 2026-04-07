Двое минчан добровольно сдали в милицию психотропы
Двое минчан - 24 и 22 лет - добровольно принесли в милицию вещества, которые, по их словам, приобрели у неизвестного.
При себе у парней были свертки из изоленты и пакеты с порошком голубого цвета. Таблетки направили на экспертизу. Ее результат более чем показательный: речь идет не о витаминах. В виде, казалось бы, безобидных таблеток был особо опасный психотроп.
Марина Кудравец, главный инспектор управления ГКСЭ по Минску:
"По результатам судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров установлено, что изъятое представлено в виде 531 таблетки и их фрагментов общей массой более 200 г, а также порошкообразного вещества массой более 9 г и содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - 3,4-метилендиоксиметамфетамин (экстази)".