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"Фейк босс" обманул минчанку на 70 тыс. рублей
Минчанка после разговора с мошенниками осталась с крупными долгами перед банками.
33-летняя белоруска взяла кредиты на 70 тысяч рублей. Это последствия еще одной популярной схемы обмана "фейк босс". От лица руководителя преступники убедили жертву "посодействовать" правоохранителям.
Егор Козлов, врио начальника ОПК Московского РУВД Минска:
"С женщиной связался правоохранитель, который сообщил, что аферисты завладели ее личными данными и оформили несколько кредитов. Для того чтобы их аннулировать, минчанка должна получить новый займ на ту же сумму. Мошенник отправил фотографию повестки о явке в правоохранительные органы и анализ кредитных запросов и операций, оформленных на ее имя. Минчанка поверила и в течение нескольких дней оформила кредиты на общую сумму 70 тыс. рублей, которые частями переводила на указанные аферистами счета. В ходе очередного перевода на сумму 30 тыс. рублей сотрудник безопасности банка предупредил женщину, что она могла стать жертвой обмана".