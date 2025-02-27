"Фейк босс" обманул минчанку на 70 тыс. рублей

"С женщиной связался правоохранитель, который сообщил, что аферисты завладели ее личными данными и оформили несколько кредитов. Для того чтобы их аннулировать, минчанка должна получить новый займ на ту же сумму. Мошенник отправил фотографию повестки о явке в правоохранительные органы и анализ кредитных запросов и операций, оформленных на ее имя. Минчанка поверила и в течение нескольких дней оформила кредиты на общую сумму 70 тыс. рублей, которые частями переводила на указанные аферистами счета. В ходе очередного перевода на сумму 30 тыс. рублей сотрудник безопасности банка предупредил женщину, что она могла стать жертвой обмана".