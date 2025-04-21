Горят леса, есть пострадавшие - пожары в Израиле могут стать крупнейшими в истории страны

Пожары в Израиле могут стать крупнейшими в истории страны. Горят леса на Иерусалимских холмах. Эвакуированы не менее 10 населенных пунктов.

В ближайшее время ситуация может ухудшится из-за сильного ветра. Уже пострадали минимум 23 человека.

К борьбе с огнем привлекли авиацию и военных, а власти запросили международную помощь.

Что стало причиной пожаров, неизвестно. Некоторые СМИ пишут, что возможны поджоги - к этому призывали связанные с ХАМАС источники. По подозрению задержаны уже несколько человек.