Грузовой поезд сбил 79-летнего мужчину в Копыльском районе

Грузовой поезд "Слуцк - Барановичи" сбил 79-летнего мужчину в Копыльском районе. Пенсинер погиб, пишет sputnik.by со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

В Telegram-канале ведомства уточняется, что трагический случай произошел 3 марта на перегоне Тимковичи - Клецк.

"Мужчина шел по железнодорожным путям, пренебрегая мерами личной безопасности. На звуковые сигналы, подаваемые машинистом поезда, не реагировал", - говорится в сообщении.

В УВД напомнили, что железнодорожные пути следует переходить только в специально оборудованных местах, убедиться в отсутствии приближающегося поезда и отходить от края платформы не менее чем на два метра, чтобы избежать воздействия воздушного потока проходящего состава. Также запрещается находиться на объектах транспорта в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение правил пересечения железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность по статье 18.2 КоАП с наложением штрафа до двух базовых величин (до 90 белорусских рублей).