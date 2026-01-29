Иностранец пытался провезти в Беларусь через ПП "Брест" 40 таблеток местеролона

Иностранец пытался провезти запрещенные таблетки в Беларусь. Инцидент произошел в пункте пропуска "Брест". 24-летний пассажир автобуса вез 40 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество - местеролон. При этом он прятал паспорт Украины.

Таможенники обнаружили таблетки при осмотре его личных вещей. Эксперт подтвердил, что они содержат сильнодействующее вещество.