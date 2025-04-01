Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтоплена проезжая часть

Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтопило проезжую часть проспекта Независимости при движении в сторону МКАД. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Также затруднено движение по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Жасминовой.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.

Инцидент произошел из-за повреждения водопроводной сети Д 1000 мм строительной организацией при производстве работ.