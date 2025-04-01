3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтоплена проезжая часть
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Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтоплена проезжая частьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/380c3181-4a7d-44d4-8c88-1cf96b48a686/conversions/d1f40c51-644b-4a14-b026-0290a9897f90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/380c3181-4a7d-44d4-8c88-1cf96b48a686/conversions/d1f40c51-644b-4a14-b026-0290a9897f90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/380c3181-4a7d-44d4-8c88-1cf96b48a686/conversions/d1f40c51-644b-4a14-b026-0290a9897f90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/380c3181-4a7d-44d4-8c88-1cf96b48a686/conversions/d1f40c51-644b-4a14-b026-0290a9897f90-xl-___webp_1920.webp 1920w
Из-за прорыва водопроводной трубы вблизи Национальной библиотеки подтопило проезжую часть проспекта Независимости при движении в сторону МКАД. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Также затруднено движение по проспекту Независимости со стороны улицы Макаенка в направлении улицы Жасминовой.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Инцидент произошел из-за повреждения водопроводной сети Д 1000 мм строительной организацией при производстве работ.
Оперативными бригадами УП "Минскводоканал" незамедлительно начаты работы по локализации повреждения. В учреждении принесли извинения за причиненные неудобства.