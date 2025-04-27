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Количество пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 1139
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Трехдневный траур объявлен в иранской провинции Хормозган после того, как в порту города Бендер-Аббас произошел взрыв. Число погибших возросло до 28, пострадавших уже 1139.
Власти объявили о закрытии школ, офисов и университетов, есть опасность отравления ядовитыми газами. Пожар локализован на 80 %.
По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание нескольких резервуаров с перхлоратом натрия, за которым последовал взрыв. Он был настолько мощным, что стекла выбило в зданиях в радиусе нескольких километров.
Соболезнование главе Ирана, родным и близким погибших выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что в нашей стране это известие восприняли с глубокой скорбью. Глава белорусского государства передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки всем, кого затронула трагедия.