Конфеты с криминальным сюрпризом производили двое жителей Свердловской области

Конфеты на любителя производили двое жителей Свердловской области, все бы ничего, но сладости были с криминальным сюрпризом. В качестве начинки - психотропы. О производстве незаконного лакомства стало известно стражам порядка.

Российские правоохранители задержали подозреваемых у них дома. У фигурантов и ранее были проблемы с законом. Около 400 уже готовых к продаже конфет, более 1 кг расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов были обнаружены во время обысков. Все изъятое направлено на экспертизу. Задержанные под стражей.