Красавчик знакомился со своими будущими жертвами в "Тиндере" - о чем дамы не догадывались?

Эта история не с виртуальной киноплащадки "Нетфликс", а из реальной Беларуси. Афериста из "Тиндера" задержали в нашей стране. Мужчина знакомился со своими будущими жертвами на популярном сайте знакомств, который, кстати, легально в нашей стране сейчас не работает. И выманивал в последующем у женщин деньги. История его любви была слишком красивой, чтобы не влюбиться. Но должна была закончиться трагически, как в драме. Военнослужащий, а "военных, красивых, здоровенных", как мы знаем, любят многие.

Мужчина влюбляет в себя красотку, с некоторыми один раз, для пущего эффекта, даже разово встречается. А потом пропадает и начинает вести переписку. Дальше, когда даму удалось заякорить, рассказывает, что серьезно болен, и их отношения могут внезапно прекратиться. Спасти их могут деньги! В СК известно уже о четырех пострадавших из разных городов Беларуси. Одна даже из Казахстана.

Эти девушки не знали, что любовь может быть такой. Жестокой и дорогой. Особенно, если знакомиться на сайте знакомств. С 30-летним "красавчиком" познакомились несколько девушек. Самой старшей из них - 45. Всем им он отправлял свои фотографии, так сказать в лучшем виде. И выдавал себя за "военного, красивого, здоровенного". На самом деле, оказалось, это форма его отца-афганца. Другие фото - вообще из интернета.

После того, как парню удалось влюбить в себя женщин, он исчезал. Самый, наверное, известный ход пикапера. На него и сделал ставку белорусский аферист из "Тиндера".

Мужчина переписывался со всеми жертвами, находясь за границей. Он был на самом деле не военнослужащим, а дальнобойщиком. А чтобы время в дороге, видимо, проходило не так скучно, параллельно общался с женщинами и выманивал у них деньги.

Переписку он вел параллельно со всеми жертвами. После красивых слов о любви следовали фотографии из больницы. В подтверждение - фото капельниц и прочих медицинских процедур. Без фото лица, конечно. Картинки были из интернета. На фразу "дай мне спокойно умереть" - реагировали почти все.

Одна минчанка, которая всем сердцем поверила в его чистую любовь, взяла несколько кредитов на спасение любимого и перевела ему на "лечение" в общей сумме 47 тыс. рублей.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК Беларуси по Минску:

"Когда после перерыва он все-таки вышел на связь, женщина узнала, что парень попал в больницу и его состояние стремительно ухудшается. Лечение дорогое и долгое, кроме того, мужчина наотрез отказался возвращаться на терапию в Беларусь. Тяжелобольной попросил финансовой помощи у своей девушки. С января минчанка начала пополнять банковские счета фигуранта. Поводы всегда были разные: импортные медикаменты, курс химиотерапии и последующая реабилитация, платное медицинское обслуживание. Якобы лечение проходило в Казахстане, и прогнозы на выздоровление, к сожалению, были неутешительные. К тому времени минчанка уже перевела более 32 тыс. рублей, однако теперь требовалась крупная сумма на операцию. Жительница столицы просто делала все, чтобы спасти партнера".

Сейчас милиции придется допросить иностранную жертву афериста. Известно, что с ней он встречался даже лично. Когда был в командировке в Казахстане. Совместил приятное с полезным.

В Следственном комитете просят всех, кто также пострадал от действий этого человека, обращаться по телефонам (017) 389-55-55 или 8- (044)- 500-31-11. Точная сумма, которую аферист вытянул из своих жертв, пока неизвестна. Как и точное число поклонниц. Понятно пока только, что любовь зла…