Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Австралии

Крупный пожар произошел на НПЗ в Австралии - в штате Виктория. Это один из двух оставшихся действующих заводов.

Пожар начался в секции моторного бензина, пламя поднялось на высоту до 60 метров, были взрывы. Причина - предположительно, неисправность трубопровода или клапана.

Всех сотрудников эвакуировали, но потушить пожар не удается - огонь полыхает в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся углеводороды. На месте работают десятки пожарных расчетов.

НПЗ обеспечивает более половины потребления топлива штата Виктория и около 10 % общенационального объема, перерабатывая в сутки до 120 тыс. баррелей нефти.

Разделы:

ПроисшествияВ миреЧП

Теги:

пожарыАвстралия