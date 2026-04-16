Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Австралии

Крупный пожар произошел на НПЗ в Австралии - в штате Виктория. Это один из двух оставшихся действующих заводов.

Пожар начался в секции моторного бензина, пламя поднялось на высоту до 60 метров, были взрывы. Причина - предположительно, неисправность трубопровода или клапана.

Всех сотрудников эвакуировали, но потушить пожар не удается - огонь полыхает в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся углеводороды. На месте работают десятки пожарных расчетов.