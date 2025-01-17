Купить постеснялась - женщина обворовала магазин товаров для взрослых

На 5 тыс. российских рублей обворовала магазин товаров для взрослых женщина в Новосибирске. Сначала дамочка с интересом изучала пикантный ассортимент, что помогло ей выбрать необходимые позиции. На удачу посетительницы, консультант отлучилась, и появилась возможность почти незаметно набить свои карманы лубрикантами. Только мадмуазель не учла, что от объектива камеры видеонаблюдения не спрятаться. Владельцы секс-шопа опубликовали кадры в социальных сетях в надежде на помощь в поиске дамочки. Причем не за спасибо, а за вознаграждение! В качестве благодарности за любую информацию о воровке обещают товары 18+.