Лесной пожар полностью уничтожил исторический железнодорожный мост в Техасе

В американском Техасе масштабный лесной пожар, спровоцированный ударом молнии, полностью уничтожил уникальный исторический железнодорожный мост.

В округе Рэндалл огненная стихия за считаные часы охватила площадь в 6 тыс. гектаров. Пламя буквально стерло с лица земли жилые дома и автомобили.

Метеорологическая служба США предупредила о критических пожароопасных условиях: высокая температура, низкая влажность и сильный ветер. Тушение очагов возгорания продолжается.

