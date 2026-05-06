Лесные пожары в Аризоне выжгли сотни гектаров земли
Автор:Редакция news.by
В американском штате Аризона не утихают масштабные лесные пожары. Огнем охвачено уже более 400 гектаров густого кустарника и сухой растительности.
Речь идет о природном пожаре "Хейзен", который вспыхнул в минувшие выходные и продолжает быстро распространяться из-за сильного ветра и рекордной жары.
Ситуация остается критической: спустя несколько суток после начала возгорания степень его локализации практически равно нулю. В борьбе со стихией задействованы десятки пожарных расчетов и авиация, однако сложный рельеф затрудняет доступ наземной техники к очагам.
Сообщений о пострадавших или обязательной эвакуации жилых кварталов на данный момент не поступало.