Лодка с нелегальными мигрантами затонула у берегов Турции - есть погибшие

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Лодка с нелегальными мигрантами затонула у побережья турецкого города Айваджик, погибли 9 человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Казинформ.

По предварительной информации, лодка с нелегальными мигрантами затонула в открытом море недалеко от провинции Чанаккале. На данный момент известно о 9 погибших и 25 пострадавших, которым удалось спастись.

Предполагается, что нелегальные мигранты пытались незаконно перебраться через море, надеясь достичь Европы. Инцидент был выявлен Береговой охраной Турции, спасательные службы провели все необходимые мероприятия на месте происшествия. Однако несмотря на все усилия гибели людей избежать не удалось.