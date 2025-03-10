Лжесотрудник КГБ обвинил минчанина в спонсировании экстремизма и выманил более 120 тыс. рублей

Первомайским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуются обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Следственный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 53-летнему минчанину поступил неожиданный звонок. Собеседник представился сотрудником КГБ. Он сообщил, что ведомству известно о финансировании мужчиной экстремистских организаций. В беседу подключились якобы следователь и представитель ДФР, которые готовились провести обыск в жилище минчанина. "Правоохранители" подчеркнули, что все имеющиеся дома деньги нужно "задекларировать", иначе их заберут без права на возврат.

Житель столицы без промедления поехал к себе и собрал более 120 тыс. белорусских рублей, являвшихся семейным накоплением. Он тщательно упаковал деньги по конвертам и отправился на встречу с "доверенным лицом". Передача состоялась успешно. После подопечного отправили в финансовые учреждения для оформления валютных вкладов.

Вскоре псевдоследователь попытался надавить на минчанина и сказал, что тот всех обманывает и на самом деле переданные купюры помечены спецслужбами. Собеседник пробовал заставить мужчину найти взамен 10 тыс. долларов, однако ничего не вышло. Далее лжеследователь настаивал на том, чтобы мужчина утопил гаджет в ближайшем водоеме из-за прослушки их разговора преступниками. Минчанин сделал все, как велели незнакомцы из мессенджера.

Вечером мужчина поделился произошедшим с супругой. Женщина подтвердила, что ей постоянно приходили странные сообщения, которые были не в стиле мужа. Но вот переписка исчезла и показать по итогу нечего. Супруги поняли, что за один день они лишились более 120 тыс. белорусских рублей.