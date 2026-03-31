Минчанин для выращивания марихуаны поставил туристическую палатку в квартире

Правоохранители задержали 31-летнего жителя столицы, который занимался незаконным оборотом наркосодержащих растений, семена которых купил в интернете. Он установил туристическую палатку в квартире, чтобы выращивать коноплю.

"По месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли более килограмма марихуаны, а также 10 горшков с грунтом и растениями конопли. Наркосодержащие растения минчанин выращивал в туристической палатке, ради хорошего урожая оборудовал автоматическую систему полива и увлажнения воздуха".