Минчанин для выращивания марихуаны поставил туристическую палатку в квартире

Правоохранители задержали 31-летнего жителя столицы, который занимался незаконным оборотом наркосодержащих растений, семена которых купил в интернете. Он установил туристическую палатку в квартире, чтобы выращивать коноплю.

Возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к продаже наркотиков.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска:

"По месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли более килограмма марихуаны, а также 10 горшков с грунтом и растениями конопли. Наркосодержащие растения минчанин выращивал в туристической палатке, ради хорошего урожая оборудовал автоматическую систему полива и увлажнения воздуха".

