Минчанин потерял 13 тыс. долларов, поверив фейковой рекламе
Минчанин потерял 13 тыс. долларов, поверив фейковой рекламе. В новостной ленте мужчина прочитал некое интервью с известным минским телеведущим. В нем журналист якобы рассказал, что разбогател на инвестициях и прорекламировал криптобиржу.
Стать участником можно было, перейдя по ссылке, указав свои анкетные данные и номер мобильного телефона. На следующий день с мужчиной связались мошенники, и далее началась большая игра.
Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД г. Минска:
"По его указанию в период с августа по декабрь потерпевший несколько раз зачислял деньги на криптокошелек, думая, что занимается инвестициями. Общая сумма "вложений" составила около 13 тыс. долларов. На самом деле сайт биржи был поддельным, а деньги отправлялись напрямую мошенникам. Мужчина раскрыл обман только тогда, когда на его электронную почту пришло липовое уведомление о необходимости уплаты налога на полученную прибыль".
Уже давно не секрет, что аферисты используют известных личностей в своих преступных схемах. Белорусские журналисты, российские звезды - сделать фальшивое видео не составляет труда. Очевидно, что все это - прямой заход в финансовую ловушку. Интервью фальшивое, а все упоминания "экспертов", "стратегий" и "гарантий" - стандартные приемы аферистов.