Минчанин потерял 13 тыс. долларов, поверив фейковой рекламе. В новостной ленте мужчина прочитал некое интервью с известным минским телеведущим. В нем журналист якобы рассказал, что разбогател на инвестициях и прорекламировал криптобиржу.

Стать участником можно было, перейдя по ссылке, указав свои анкетные данные и номер мобильного телефона. На следующий день с мужчиной связались мошенники, и далее началась большая игра.

Ульяна Соколовская, старший инспектор ГИОС Партизанского РУВД г. Минска:

"По его указанию в период с августа по декабрь потерпевший несколько раз зачислял деньги на криптокошелек, думая, что занимается инвестициями. Общая сумма "вложений" составила около 13 тыс. долларов. На самом деле сайт биржи был поддельным, а деньги отправлялись напрямую мошенникам. Мужчина раскрыл обман только тогда, когда на его электронную почту пришло липовое уведомление о необходимости уплаты налога на полученную прибыль".