Минчанин поверил мошенникам и лишился 30 тыс. рублей

"Письма счастья" приходят теперь и от мошенников. Так, в Минске мужчина лишился 30 тыс. рублей, которые он взял в банке в кредит.

Будущей жертве в мессенждере позвонил якобы сотрудник организации международных почтовых отправлений и сообщил о письме из-за границы на его имя. Чтобы получить отправление, необходимо было указать трехзначный код из СМС.

Далее поступил звонок из якобы инспекции по электросвязи, что от имени мужчины мошенники совершают незаконные финансовые действия. Чтобы не стать фигурантом уголовного дела и сохранить свои сбережения, нужно положить деньги на "безопасный счет".

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска:

"Заявитель обналичил счета и взял по просьбе аферистов кредит. Полученные 30 тыс. рублей перевел на указанный счет якобы для декларирования с последующим возвратом. Спустя время деньги не вернули, тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело за мошенничество".

