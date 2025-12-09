Минчанин заработал на продаже несуществующих путевок более 14 тыс. долларов

Хотя в компании по организации концертов, где он работал, никаких билетов за границу в принципе не предлагали, однако люди ему верили и покупали тур.

"Для видимости мужчина распечатывал и заключал с клиентами поддельные договоры на оказание туруслуг, после чего брал полную предоплату, затем, пользуясь разными предлогами, сообщал о переносе рейсов. Сам же проигрывал полученные деньги в казино. С октября 2024 года мужчина обманным путем получил не менее чем 14 тыс. долларов. Известно, что деньгами следующих клиентов он частично покрывал долги перед предыдущими заказчиками".