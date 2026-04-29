Минчанка приняла предложение поучаствовать в создании новой монеты и потеряла 8 тыс. долларов

Прошла курсы по криптовалюте, но попалась на криптомошенников. В Минске аферисты предложили женщине принять участие в создании новой монеты, вследствие чего женщина потеряла 8 тыс. долларов.

Ей предложили сначала обучиться, а после вложиться. Прибыль должна была быть максимальной. Затем женщине предложили якобы уникальную возможность: участие в эксклюзивном проекте по созданию новой цифровой монеты. Для входа в проект требовался первоначальный взнос. Поверив в перспективу, минчанка перевела около 8 тыс. долларов на указанный счет. В личном кабинете она видела, как ее "доход" стремительно растет.