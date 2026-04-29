Минчанка приняла предложение поучаствовать в создании новой монеты и потеряла 8 тыс. долларов
Прошла курсы по криптовалюте, но попалась на криптомошенников. В Минске аферисты предложили женщине принять участие в создании новой монеты, вследствие чего женщина потеряла 8 тыс. долларов.
Ей предложили сначала обучиться, а после вложиться. Прибыль должна была быть максимальной. Затем женщине предложили якобы уникальную возможность: участие в эксклюзивном проекте по созданию новой цифровой монеты. Для входа в проект требовался первоначальный взнос. Поверив в перспективу, минчанка перевела около 8 тыс. долларов на указанный счет. В личном кабинете она видела, как ее "доход" стремительно растет.
Однако когда пришло время вывести деньги, начались проблемы. Сначала мошенники ссылались на технические неполадки, затем говорили, что "сейчас неподходящий момент для сделок".