Минчанка выбросила больше 100 тыс. рублей в мусорный бак по указке аферистов

После звонка аферистов жительница Минска выбросила больше 100 тыс. рублей в мусорный бак, причем не свои.

Одной из минчанок позвонил мошенник и под видом сотрудника водоканала выведал ее паспортные данные. Позже с женщиной связался лжеправоохранитель, который сообщил, что деньги, якобы взятые кем-то в кредит на ее имя, задействованы в нелегальных транзакциях. Под угрозой обыска и конфискации наличных он потребовал у минчанки "задекларировать" личные накопления. Пенсионерка подготовила примерно 100 тыс. рублей в эквиваленте.

За средствами прибыла курьер, которой оказалась другая пенсионерка. По версии оперативников, 73-летняя женщина также действовала под руководством телефонных мошенников. Подозреваемую задержали после обращения в милицию владелицы переданной крупной суммы.

Марк Жданов, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД г. Минска:

"Сотрудники уголовного розыска установили и задержали курьера - 73-летнюю минчанку, которая сама стала жертвой телефонных аферистов по аналогичной схеме. По указке мошенников женщина подготовила для "декларирования" собственные сбережения - более 6 тыс. рублей. После получения денег по указке звонивших она положила все денежные средства в мусорный контейнер".