Минчанка за два дня передала мошенникам 490 тыс. рублей

Страх, состояние аффекта - женщина поверила мошенникам и за два дня отдала почти полмиллиона рублей.

Эта история обмана началась по стандартной схеме, увы, рабочей. Звонок в мессенджере от неизвестных под предлогом замены домофона, код из СМС. И уже на связи якобы сотрудники Нацбанка и лжеправоохранители - пугают уголовной ответственностью, обыском и обязательной декларацией всех сбережений.

Алексей Асущенко, начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции Первомайского РУВД г. Минска:

"Женщина поверила и за два дня передала курьерам 490 тыс. рублей. На третий день аферисты убедили потерпевшую, что ее авто выставлено злоумышленниками на аукцион и в дальнейшем будет числиться в угоне. Во избежание проблем посоветовали срочно продать машину. Вырученные 45 тыс. рублей она снова отдала курьеру. Оперативники установили личности и задержали посыльных - 57-летнюю женщину и 69-летнего мужчину".

Как рассказали в милиции, те самые посыльные ранее сами стали жертвами аналогичной схемы. Забирали деньги у таких же обманутых людей и отвозили в соседнюю страну для передачи неизвестным. Сами курьеры говорят, вынужденно: таким образом пытались вернуть долги.