Множественные удары ножом - СК установил детали жестокого убийства минчанки ее интернет-знакомым

События развернулись в сентябре 2025 года. В квартире дома по улице Филатова в Минске дочь обнаружила мертвой свою 45-летнюю мать. Как выяснили следователи, летом женщина познакомилась с мужчиной в интернете. Их общение быстро переросло в романтические отношения, а спустя несколько недель переписки возлюбленный приехал в Минск, и встречи стали регулярными. Но после его отъезда женщина возобновила общение с бывшим спутником жизни. Уже следующая встреча с интернет-ухажером стала роковой.

"Во время эмоциональной беседы мужчина попытался обнять любимую, но та ударила его по лицу. Фигурант, не справившись с гневом, схватил со стола нож и стал наносить множественные удары по телу, лицу и конечностям жертвы, в том числе в область жизненно важных органов - головы и шеи. Благодаря слаженной работе сотрудников столичного следствия и милиции подозреваемый, 54-летний безработный, был задержан в Орше. Мужчина планировал скрыться за границей. Помимо этого следователям удалось отыскать орудие убийства и другие вещественные доказательства, которые фигурант выбросил в мусорный контейнер на остановке общественного транспорта в Минском районе".