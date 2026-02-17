Могилевчанка пустила в квартиру бывшую одноклассницу с сыном и лишилась денег

О своем гостеприимстве наверняка пожалела одна жительница Могилева. Она пустила на ночлег свою бывшую одноклассницу с сыном, а на второй день обнаружилось, что из квартиры пропали 300 долларов.

Воришку нашли и уже наказали за поступок. Доказательства предоставили эксперты. По их информации, хозяйка отправилась на работу раньше, чем ушли ее гости, она разрешила им передать ключи соседке. Вернувшись вечером, потерпевшая решила на всякий случай проверить свой денежный тайник - как оказалось, не зря. К тому моменту 57-летняя приятельница уже была вне зоны доступа.

Владислав Сурин, старший эксперт Могилевского межрайонного отдела ГКСЭ Беларуси:

"При осмотре квартиры эксперт-криминалист изъял следы рук, обнаруженные на дверце шкафа и полке, где потерпевшая прятала конверт с долларами и рублями Центробанка РФ. По результатам судебной дактилоскопической экспертизы, проведенной в Могилевском межрайонном отделе Государственного комитета судебных экспертиз, установлено, что изъятый на полке шкафа след ладони оставлен той самой гостьей потерпевшей".