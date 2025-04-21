Мощный взрыв произошел во Владимирской области - введен режим ЧС

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области России. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале, пишет ТАСС.

В РСЧС сообщили, что после взрыва введен режим ЧС на территории Киржачского района.

В Единой дежурной диспетчерской службе района заявили, что жителей поселка Барсово Киржачского района Владимирской области эвакуируют в школы соседнего поселка Красный Октябрь после мощного взрыва. По информации администрации района, также началась эвакуация в населенном пункте Мирный.

Глава района Елена Карпова в своем телеграм-канале сообщила, что после взрыва в Киржачском районе задействованы все силы оперативного реагирования. "В настоящий момент задействованы все силы оперативного реагирования. До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие и не распространять в сетях непроверенную информацию", - написала она.

По словам губернатора региона Александра Авдеева, "более подробная информация будет сообщена позже".

Глава региона призвал жителей, журналистов и блогеров воздержаться от распространения информации о происшествии до поступления официальных проверенных данных. Авдеев отметил, что за нарушение действующих запретов грозит штраф.