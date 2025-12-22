3.66 BYN
Мошенничество под предлогом замены домофона: в Минске аферисты обманули пенсионерку
Под предлогом замены домофона мошенники подобрали "ключ" к своей жертве. В Минске аферисты обманули пенсионерку на 40 тыс. рублей. Женщине позвонили неизвестные, сообщили, что якобы будет производиться замена входной системы, и попросили персональные данные. А после под предлогом декларирования денег выманили всю наличность. Женщина передала курьеру сбережения, но вскоре того задержали. Деньги куратору он передать не успел.
Андрей Арловский, замначальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
"Под предлогом декларирования наличных пенсионерка отдала прибывшему посыльному свыше 40 тыс. рублей в эквиваленте. Оперативники по горячим следам задержали пособника мошенников - 25-летнего иностранца".
В милиции напоминают: никому нельзя сообщать свои паспортные данные, а о замене домофона не предупреждают по телефону. Это обманные схемы мошенников.