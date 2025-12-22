Мошенничество под предлогом замены домофона: в Минске аферисты обманули пенсионерку

Под предлогом замены домофона мошенники подобрали "ключ" к своей жертве. В Минске аферисты обманули пенсионерку на 40 тыс. рублей. Женщине позвонили неизвестные, сообщили, что якобы будет производиться замена входной системы, и попросили персональные данные. А после под предлогом декларирования денег выманили всю наличность. Женщина передала курьеру сбережения, но вскоре того задержали. Деньги куратору он передать не успел.