Мошенники убедили пенсионера, что ему пришел оплаченный заказ от маркетплейса, он передал код из СМС
Автор:Редакция news.by
Аферисты убедили пенсионера, что ему пришел оплаченный заказ от маркетплейса, а потом заставили передать курьеру 8500 рублей.
На мобильный телефон мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы доставки известной онлайн-площадки и сообщили, что на его имя оформлен и оплачен заказ. Для его получения мужчине предложили назвать код из СМС. Позже с пенсионером связался якобы правоохранитель, который сообщил, что персональные данные минчанина используются мошенниками для незаконных финансовых операций. Под угрозой уголовного преследования мужчина согласился "задекларировать" около 8500 рублей и передал их девушке-курьеру.