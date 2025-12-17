Мошенники убедили пенсионера, что ему пришел оплаченный заказ от маркетплейса, он передал код из СМС

На мобильный телефон мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы доставки известной онлайн-площадки и сообщили, что на его имя оформлен и оплачен заказ. Для его получения мужчине предложили назвать код из СМС. Позже с пенсионером связался якобы правоохранитель, который сообщил, что персональные данные минчанина используются мошенниками для незаконных финансовых операций. Под угрозой уголовного преследования мужчина согласился "задекларировать" около 8500 рублей и передал их девушке-курьеру.