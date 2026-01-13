Мошенники забрали деньги у минчанки, предназначенные на лечение ребенка

В Минске задержан курьер "домофонных" аферистов. Злоумышленники позвонили женщине и под видом замены ключа от входной двери выманили у нее личные данные, далее под предлогом декларирования денег забрали все сбережения.

Женщина передала прибывшему курьеру 40 тыс. рублей - их она собирала на дорогостоящее медицинское оборудование для своего ребенка.

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД г. Минска:

"Оперативники задержали курьера - 28-летнего жителя столицы, который ранее сам стал жертвой аферистов по такой же схеме. Так как денег для "декларирования" у него не оказалось, звонившие убедили его помогать якобы правоохранителям и дали задание забрать посылку у заявительницы. После получения денег фигурант передал их неизвестному".