Мошенники забрали деньги у минчанки, предназначенные на лечение ребенка
В Минске задержан курьер "домофонных" аферистов. Злоумышленники позвонили женщине и под видом замены ключа от входной двери выманили у нее личные данные, далее под предлогом декларирования денег забрали все сбережения.
Женщина передала прибывшему курьеру 40 тыс. рублей - их она собирала на дорогостоящее медицинское оборудование для своего ребенка.
Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД г. Минска:
"Оперативники задержали курьера - 28-летнего жителя столицы, который ранее сам стал жертвой аферистов по такой же схеме. Так как денег для "декларирования" у него не оказалось, звонившие убедили его помогать якобы правоохранителям и дали задание забрать посылку у заявительницы. После получения денег фигурант передал их неизвестному".
Вернуть деньги женщине так и не удалось. В милиции устанавливают всех участников преступной схемы.