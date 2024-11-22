Мужчина повадился лакомиться запасами из чужого подвала

Вскрыл чужой подвал и периодически выносил банки с консервацией - теперь за чужие соленья может отправиться в тюрьму. В милицию Ивацевичей обратилась 77-летняя местная жительница. Оказалось, что неизвестный похитил 81 банку с закатками. Уже вскоре милиционеры установили воришку. Им оказался 45-летний неработающий ранее судимый сосед.