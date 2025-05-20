МВД: белоруску пытались вывезти за границу для занятий проституцией

Cутенер-иностранец обещал комфорт и большие деньги, но не мог гарантировать своим подопечным из Беларуси легальность работы. Трафикеру 54 года. Его задержали на железнодорожном вокзале в Орше при попытке вывезти белоруску для занятия проституцией за границей, сообщили в МВД.

Помощь в реализации спецоперации оперативникам в сфере нравов оказали бойцы из отряда спецназначения внутренних войск МВД "Гром". Правоохранители сейчас проверяют, кого еще из девушек мужчина мог вывезти за рубеж ради сомнительного заработка.

Максим Яртым, замначальника УНиПТЛ УВД Могилевской области: