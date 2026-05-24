На Филиппинах при обрушении строящегося здания погибли 3 человека
Автор:Редакция news.by
На Филиппинах произошло масштабное обрушение девятиэтажного здания будущего отеля. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.
Большинство - строители, которые спали внутри объекта в момент инцидента. Экстренным службам удалось спасти и извлечь из-под завалов 26 человек, несколько пострадавших госпитализированы.
На месте происшествия развернута круглосуточная поисково-спасательная операция, привлечены сотни специалистов и кинологи. Разбор завалов ведется вручную, любое смещение бетонных плит и металла грозит завалить выживших.