На Филиппинах при обрушении строящегося здания погибли 3 человека

На Филиппинах произошло масштабное обрушение девятиэтажного здания будущего отеля. В результате ЧП погибли 3 человека, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Большинство - строители, которые спали внутри объекта в момент инцидента. Экстренным службам удалось спасти и извлечь из-под завалов 26 человек, несколько пострадавших госпитализированы.