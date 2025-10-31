3.70 BYN
На Камчатке произошел пожар на базе отдыха
На Камчатке произошел пожар на базе отдыха в селе Паратунка, площадь возгорания составила порядка 600 кв.м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По сообщению оперативных служб, пожар начался поздним вечером 31 октября. Загорелось двухэтажное бетонное здание, обшитое сайдингом, с цокольным этажом и мансардой с деревянной двускатной крышей, обшитой профнастилом.
"К тушению привлекались боевые расчеты пожарно-спасательной части села Паратунка МЧС России, пожарного поста села Николаевка КГКУ "ЦОД", седьмой пожарно-спасательной части МЧС России, Камчатского спасательного центра МЧС России, первой пожарно-спасательной части специального управления Федеральной противопожарной службы №79 МЧС России, а также одной из воинских частей - всего более 40 человек личного состава. Около 01:00 (16:00 по минскому времени 31 октября. - Прим. ред.) пожар удалось локализовать на площади 600 кв.м, в 02:44 (17:44 по минскому времени 31 октября. - Прим. ред.) было ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, проводится проливка деревянных конструкций", - сообщает ведомство.
Уточняется, что погибших и пострадавших при пожаре нет.