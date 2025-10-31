На Камчатке произошел пожар на базе отдыха в селе Паратунка, площадь возгорания составила порядка 600 кв.м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

"К тушению привлекались боевые расчеты пожарно-спасательной части села Паратунка МЧС России, пожарного поста села Николаевка КГКУ "ЦОД", седьмой пожарно-спасательной части МЧС России, Камчатского спасательного центра МЧС России, первой пожарно-спасательной части специального управления Федеральной противопожарной службы №79 МЧС России, а также одной из воинских частей - всего более 40 человек личного состава. Около 01:00 (16:00 по минскому времени 31 октября. - Прим. ред.) пожар удалось локализовать на площади 600 кв.м, в 02:44 (17:44 по минскому времени 31 октября. - Прим. ред.) было ликвидировано открытое горение. В настоящий момент тушение пожара продолжается, проводится проливка деревянных конструкций", - сообщает ведомство.