На одном из предприятий Минска в журнале по охране труда подделали подпись рабочего

Столичные эксперты установили подделку подписи в журнале по охране труда. Документ изъяли после травмы рабочего.

Выяснилось, что 42-летний гражданин Египта, работавший по договору подряда, инструктаж не проходил, хотя в журнале стояла подпись. Экспертиза подтвердила: подпись выполнена другим лицом.

Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности управления ГКСЭ по Минску: