На ярмарке в Индии рухнуло колесо обозрения - пострадали 30 человек
Автор:Редакция news.by
В Индии обрушилось колесо обозрения - пострадали 30 человек, 10 находятся в критическом состоянии.
ЧП произошло в штате Уттар-Прадеш во время ночной ярмарки. Аттракцион успел сделать два оборота, после чего начал медленно крениться, затем полностью рухнул. На нем находилось около 80 человек.
Ранее уже была замечена техническая неисправность аттракциона, однако оператор, предположительно, продолжил его эксплуатацию. Власти проводят расследование инцидента.