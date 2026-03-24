На железнодорожной станции в Минском районе двое школьников проехались на крыше поезда

Двое школьников-зацеперов попались в поле зрения милиции. На железнодорожной станции "Крыжовка" в Минском районе 12- и 13-летние ребята проехались на крыше поезда. Этим случаем занялась милиция. Как с ребятами, так и с их родителями проводится профилактическая работа. В этом случае никто не пострадал. Но в милиции напоминают, что зацепинг крайне опасен.

Татьяна Субоч, старший инспектор по особым поручениям группы общественной безопасности на объектах транспорта УВД Миноблисполкома: "Ответственность за совершение подобных деяний предусмотрена статьями 18.3 и 19.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Следует отметить, что подобного рода увлечения опасны для жизни и здоровья и могут повлечь наступление тяжких последствий. Только в 2025 году на территории Минской области от зацепинга пострадали два подростка, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в учреждения здравоохранения".