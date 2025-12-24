Найден черный ящик упавшего под Анкарой самолета

Найден черный ящик упавшего самолета в районе Анкары с ливийским командованием на борту.

Трагедия случилась накануне, погибли глава Генштаба Ливии и его сопровождение. Это подтвердил премьер-министр Ливии.

Экипаж сообщил диспетчерам о ЧС из-за электрической неисправности и запросил разрешение на экстренную посадку. Вскоре борт исчез с радаров, и связь была потеряна.