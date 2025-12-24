3.71 BYN
Найден черный ящик упавшего под Анкарой самолета
Автор:Редакция news.by
Найден черный ящик упавшего самолета в районе Анкары с ливийским командованием на борту.
Трагедия случилась накануне, погибли глава Генштаба Ливии и его сопровождение. Это подтвердил премьер-министр Ливии.
Экипаж сообщил диспетчерам о ЧС из-за электрической неисправности и запросил разрешение на экстренную посадку. Вскоре борт исчез с радаров, и связь была потеряна.
В Ливии объявлен трехдневный траур.