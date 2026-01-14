Необычный путешественник из Америки был обнаружен в пункте пропуска "Каменный Лог"

Необычного путешественника из Америки обнаружили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". При перегрузке легковушек, перемещавшихся из США, в одном из авто на передней панели отдыхал енот. В таможне предположили, что животное пробралось в морской контейнер еще на этапе погрузки и успешно преодолело длительный путь через океан.



Профильные специалисты увезли енота на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. После - в зависимости от состояния животного и заключений ветеринаров - заокеанского гостя передадут в Налибокскую пущу или в Гродненский зоопарк.