Необычный путешественник из Америки был обнаружен в пункте пропуска "Каменный Лог"

Необычного путешественника из Америки обнаружили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". При перегрузке легковушек, перемещавшихся из США, в одном из авто на передней панели отдыхал енот. В таможне предположили, что животное пробралось в морской контейнер еще на этапе погрузки и успешно преодолело длительный путь через океан.

Профильные специалисты увезли енота на карантин в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. После - в зависимости от состояния животного и заключений ветеринаров - заокеанского гостя передадут в Налибокскую пущу или в Гродненский зоопарк. 

