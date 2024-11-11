Ни подруг, ни театра. Минчанку обманула новая приятельница с сайта знакомств

Вскоре она получила сообщение от сверстницы. Новая знакомая рассказала о своих интересах и предложила вместе сходить в театр. Девушка согласилась и перешла по ссылке для заказа билета. Правда, ее смутило, что цена была указана в российских рублях. Однако "подруга" объяснила это тем, что труппа находится в Беларуси на зарубежных гастролях и цена автоматически конвертируется при оплате.

"Минчанка ввела реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета было списано 68 рублей за билет. Однако новая знакомая сообщила, что место около нее таки осталось невыкупленным, значит, произошел сбой и необходимо обратиться в техподдержку. По рекомендации службы поддержки минчанка повторно ввела данные своей карточки, после чего с нее пропали еще более 1000 рублей. Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности провели проверку, возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, будьте внимательны при общении в социальных сетях и не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы".