NYT: в результате нападения США в Венесуэле погибли 40 человек

В результате нападения США в Венесуэле погибли 40 человек, сообщает газете The New York Times.

Жертвы есть как среди военнослужащих, так и гражданских лиц. Как именно погибли эти люди - при обстреле территории Венесуэлы или во время захвата президента страны Мадуро - не уточняется.

Что касается американской стороны, то, как заявили в США, в ходе операции никто из военнослужащих не погиб, хотя некоторые получили ранения. Поврежден один вертолет, но его удалось вывезти.

