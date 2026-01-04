NYT: в результате нападения США в Венесуэле погибли 40 человек

В результате нападения США в Венесуэле погибли 40 человек, сообщает газете The New York Times.

Жертвы есть как среди военнослужащих, так и гражданских лиц. Как именно погибли эти люди - при обстреле территории Венесуэлы или во время захвата президента страны Мадуро - не уточняется.