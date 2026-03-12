Опасная езда с тюбингом: 21-летнему жителю Бобруйска грозит срок за травмы подруги

Нарушение дорожных правил и управление, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм, инкриминировано 21-летнему парню из Бобруйска. Вскоре он будет отвечать перед судом.

По версии обвинения, из-за опасной езды молодого водителя серьезно пострадала его 19-летняя знакомая. С ними был еще один их приятель.

В начале января троица каталась на тюбинге в поселке под Бобруйском. В один момент фигурант предложил прокатить друзей, прикрепив ватрушку тросом к машине. Но тюбинг на скорости влетел в столб: от удара девушка получила множественные переломы черепа.

Анастасия Морозова, государственный медицинский судебный эксперт управления ГКСЭ по Могилевской области:

"Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у девушки имела место открытая черепно-мозговая травма, для причинения которой достаточно одного травматического воздействия твердым тупым предметом. Травма относится к тяжкому телесному повреждению по признаку опасности для жизни".

Дмитрий Прошко, прокурор отдела прокуратуры Могилевской области: