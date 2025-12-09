Оптового наркокурьера задержали в Минске

Большую часть изъятого сотрудники наркоконтроля буквально достали из-под земли - вещество уже было разложено в виде закладок, в том числе для других курьеров.

"Задержанный признался, что стал закладчиком около месяца назад, согласившись на предложение от анонимного пользователя в соцсети, тогда же и сам стал потребителем. Мужчина полгода не работал, жил с матерью, в ее квартире и фасовал дозы на более мелкие".