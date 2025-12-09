3.77 BYN
Оптового наркокурьера задержали в Минске
В Минске задержан оптовый закладчик особо опасного психотропа. У наркокурьера оперативники изъяли свыше трех килограммов амфетамина.
Большую часть изъятого сотрудники наркоконтроля буквально достали из-под земли - вещество уже было разложено в виде закладок, в том числе для других курьеров.
Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми главного управления внутренних дел Мингорисполкома:
"Задержанный признался, что стал закладчиком около месяца назад, согласившись на предложение от анонимного пользователя в соцсети, тогда же и сам стал потребителем. Мужчина полгода не работал, жил с матерью, в ее квартире и фасовал дозы на более мелкие".
Возбуждено уголовное дело за наркосбыт. Предстоит вычислить остальных участников криминальной цепочки.